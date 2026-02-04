У Києві відкрили сквер імені імама Шаміля

У столиці України в середу, на день 155-ої роковин від дня смерті, відбулося урочисте відкриття скверу імені імама Шаміля, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Цій знаковій події передували дворічна робота та зусилля Всесвітнього конгресу народів Дагестану, який очолює учасник російсько-української війни, президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану та президент Федерації професійного кікбоксингу України К-1 Ахмед Ахмадов", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У своїй промові на відкритті скверу Чубаров зазначив, що київська громада виявила глибоку повагу до народів Дагестану та чеченського народу, присвоївши скверу ім’я символу спротиву народів Кавказу російській імперії — імама Шаміля.

"Водночас це ім’я проводить пряму паралель і встановлює глибокий зв’язок між боротьбою народів Кавказу, інших поневолених народів Росії та сьогоднішнім героїчним спротивом української нації й Української держави рашизму, який намагається відродити імперію. Але тепер ніхто цього не дозволить: саме тому в лавах Збройних сил України пліч-о-пліч з українцями воюють представники різних національностей поневолених народів Росії. Немає жодних сумнівів: Україна переможе, поневолені народи здобудуть свободу", - наголосив голова меджлісу.