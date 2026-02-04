ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з управлінням внутрішньої безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомляє Бюро.

"Її (схему) організували громадянин російської федерації, який перебуває в Європі, та його двоюрідний брат — чинний працівник Адміністрації ДПСУ", - інформує відомство на сайті в середу.

За інформацією Бюро, зловмисники встигли переправити майже 80 осіб, маскуючи виїзд під відрядження від міжнародної організації та "заробили" понад $1,5 млн.

"Росіянин підшукував "клієнтів" серед українських чоловіків призовного віку через інтернет-месенджери та особисті контакти. Він пропонував незаконний виїзд до країн ЄС через офіційні пункти пропуску з підробленими документами, які нібито давали право на перетин кордону", - йдеться в повідомленні.

В ДБР уточнюють, що з кожного він брав по $20 тис. - гроші переказувалися на криптогаманець.

Згідно з повідомленням, двоюрідний брат громадянина РФ, посадовець Адміністрації ДПСУ, відповідав за практичну реалізацію схеми.

"Використовуючи посаду та доступ до внутрішніх процедур, він готував фальшиві листи про нібито службові відрядження чоловіків від міжнародної організації. Документи надсилали через онлайн-сервіс, який дозволяв підміняти адресу відправника — у листах зазначали поштову скриньку, що виглядала як офіційна адреса міжнародної структури", - пояснюють в Бюро.

За інформацією відомства, після надходження таких листів до ДПСУ фігурант особисто контролював ухвалення позитивних рішень.

Згодом, як зазначають в Бюро, ці документи передавали "клієнтам", і на їх підставі чоловіки безперешкодно перетинали державний кордон України.

В повідомленні вказано, що батько громадянина РФ раніше був засуджений в Україні за державну зраду. Він входив до складу злочинної організації разом з двома народними депутатами та експрокурором.

Наразі обох фігурантів підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів, які надають права, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та служби працівника ДПСУ. Вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та $20 тис.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його відсторонення від посади. Громадянина РФ, який займався пошуком "клієнтів", буде оголошено в міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває. Також, як уточнюють в ДБР, перевіряються можливі факти державної зради з боку одного з фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора