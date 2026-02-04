В СБУ повідомляють, що викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили народного депутата України на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн, повідомила спецслужба.

"Служба безпеки спільно з НАБУ задокументувала нові злочини чинного народного депутата України, якого у серпні 2023 року викрили на хабарі за вирішення "земельних питань". Наразі встановлено, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у середу.

За матеріалами справи, протягом 2021-2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній. Йдеться про понад 2,5 тисячі тон агропродукції.

Для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу. Щоб приховати злочин, фігуранти не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаросупровідних документах.

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата Анатолія Гунька (депутатська група "Відновлення України" у Верховній Раді).