Інтерфакс-Україна
Події
14:40 04.02.2026

В СБУ повідомляють, що викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн

2 хв читати
В СБУ повідомляють, що викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили народного депутата України на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн, повідомила спецслужба.

"Служба безпеки спільно з НАБУ задокументувала нові злочини чинного народного депутата України, якого у серпні 2023 року викрили на хабарі за вирішення "земельних питань". Наразі встановлено, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у середу.

За матеріалами справи, протягом 2021-2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній. Йдеться про понад 2,5 тисячі тон агропродукції.

Для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу. Щоб приховати злочин, фігуранти не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаросупровідних документах.

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата Анатолія Гунька (депутатська група "Відновлення України" у Верховній Раді).

 

Теги: #махінації #набу #нардеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 04.02.2026
На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

10:31 02.02.2026
Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

11:15 31.01.2026
ЦВК взяла до уваги факт припинення повноважень нардепа Саламахи

ЦВК взяла до уваги факт припинення повноважень нардепа Саламахи

11:58 30.01.2026
НАБУ: Фіксуємо хвилю фейків про діяльність антикорупційних органів, мета яких - дискредитація

НАБУ: Фіксуємо хвилю фейків про діяльність антикорупційних органів, мета яких - дискредитація

15:07 27.01.2026
Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

21:37 25.01.2026
ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

20:34 25.01.2026
У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

19:27 23.01.2026
Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

18:22 22.01.2026
В результаті обшуку на митному посту "Луцьк" вилучено понад $850 тис. – НАБУ

В результаті обшуку на митному посту "Луцьк" вилучено понад $850 тис. – НАБУ

13:51 22.01.2026
САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

ВАЖЛИВЕ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

ОСТАННЄ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА