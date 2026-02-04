Інтерфакс-Україна
14:26 04.02.2026

В Україні сертифікували нову машину розмінування UDM VORMELA

Українська компанія отримала сертифікат відповідності на власну розробку - легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM VORMELA, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з технічними характеристиками, машина здатна очищувати від 1500 до 2500 кв м території за годину, залежно від типу ґрунту та щільності рослинності. Глибина обробки - до 25 см. Основним робочим органом машини є молотковий мульчер, який захищає платформу від підриву протипіхотних мін, ручних гранат та артилерійських осколкових суббоєприпасів. Корпус машини виготовлено з броньованої сталі Mars 500.

UDM VORMELA вагою 6 тонн не потребує спеціального транспорту для перевезення. Модель має дві конфігурації шасі (колеса з цільнолитої гуми або накидні гусениці) та може оснащуватися додатковим навісним обладнанням: скейлетним і звичайним ковшами, палетним навантажувачем та поворотним відвалом.

Виробник зазначив, що попри використання іноземних комплектуючих (двигун John Deere, гідравліка Poclain), машина має високий рівень локалізації. Компанія планує подати документи на участь у державній програмі "Зроблено в Україні", що дозволить покупцям отримувати 15% кешбеку.

Сервісне обслуговування та ремонт техніки здійснюватимуться на території України.

Як повідомлялося, станом на кінець грудня 2025 року можливості сектору зросли до 294 машин для розмінування. Значна частина цієї техніки вже виробляється всередині країни, а ще дев’ять вітчизняних машин перебувають на різних етапах сертифікації. Загалом у секторі працюють 132 сертифікованих оператори протимінної діяльності.

Наразі в Україні потенційно замінованими залишаються близько 137 тис. кв км території, з яких лише 15–20% потребують безпосереднього розмінування.

