14:22 04.02.2026

У Міноборони Польщі виявлено посадовця, який шпигував на користь РФ та Білорусі

У міністерстві оборони Польщі у вівторок було затримано співробітника, який підозрюється у співпраці з іноземною розвідкою, повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

"Повідомляємо, що сьогодні вранці в штаб-квартирі міністерства оборони (проспект Незалежності, Варшава) було затримано багаторічного співробітника міністерства оборони. Затриманий підозрюється у співпраці з іноземною розвідкою. Справу веде Військова контррозвідка, яка під час затримання співпрацювала з Департаментом у військових справах Національної прокуратури та Військовою жандармерією. Наразі тривають судові процедури", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомляє The Wall Street Journal, польські власті заарештували у вівторок чиновника Міністерства оборони за підозрою у шпигунстві на користь Росії та Білорусі.

"60-річний обвинувачений працював у відділі стратегії та планування міністерства... Незрозуміло, яким чином він нібито допомагав розвідкам Росії та Білорусі, які з початку війни в Україні провели низку гібридних військових операцій та диверсій на території Польщі", - пише газета з посиланнями на представника міністерства, обізнаного зі справою.

Повідомляється, що цей чиновник тривалий час перебував під наглядом військової контррозвідки, оскільки проти нього було порушено кримінальну справу.

У разі визнання винним, чоловікові загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

 

 

