В Україні запускають проєкт для підтримки гендерно відповідального відновлення та євроінтеграції

В Україні запускають проєкт для підтримки гендерно відповідального та інклюзивного відновлення та євроінтеграції Gender Equality Facility, повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"ООН Жінки в Україні підписали угоду про запуск проєкту Gender Equality Facility. Церемонія відбулася за участі віцепрем’єр-міністра Тараса Качки, посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, заступниці виконавчого директора ООН Жінки Кірсі Маді, Координатора системи ООН в Україні та Гуманітарного координатора Маттіаса Шмале", - йдеться у повідомленні Офісу.

Зазначається, що ініціатива, що фінансується ЄС, надасть уряду України необхідні експертні знання та інструменти для інтеграції принципів гендерної рівності в усі сфери державної політики, планування відновлення та розробки законодавства.

"У ході розбудови системного й технічно вивіреного процесу європейської інтеграції гендерна рівність і врахування потреб різних груп населення мають бути наскрізними елементами. Проєкт є надзвичайно важливим, щоб відновлення України було не лише швидким, а й інклюзивним та спрямоване на відповідність стандартам Європейського Союзу. Вдячні партнерам за підтримку", – цитує Тараса Качку прес-служба.

За його словами, проєкт допоможе узгодити національні політики з acquis ЄС, посилити інституційну спроможність, впроваджувати рішення на основі даних і забезпечити, щоб відновлення України було не лише швидким, а й інклюзивним та орієнтованим на європейські цінності.