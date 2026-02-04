Інтерфакс-Україна
Події
14:06 04.02.2026

Щонайменше 6 людей загинули, одна – поранена через ворожі удари по Дружківці – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Відомо про шістьох загиблих, ще одна людина зазнала поранень через російські удари по м. Дружківка Краматорсько-Костянтинівської агломерації Краматорського району, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше шість людей загинули та одна поранена — такі попередні наслідки сьогоднішні ударів по Дружківці. Росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей", - написав він у Телеграмі.

Філашкін зазначив, що остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена. На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.

Окрім того, ворог скинув на Дружківку дві авіабомби, внаслідок чого пошкоджено промзону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.

 

Теги: #донецька_область #загиблі #дружківка #обстріли

