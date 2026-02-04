Інтерфакс-Україна
Події
13:57 04.02.2026

Головком: Нарощуємо спроможності "малої ППО" задля протидії ворожим дронам

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заслухав доповіді щодо ефективності знищення ударних безпілотників противника різними типами дронів-перехоплювачів.

"Важливо, що в січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів. Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюємо антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах", - написав він у Телеграмі.

Сирський зазначив, що "мала" протиповітряна оборона — один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"У Збройних силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. До командного складу Повітряних сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення… Визначальними залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів", - зауважив головком.

Сирський відзначив значний внесок у перехоплення БпЛА армійської авіації. "Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5 830 засобів повітряного нападу противника", - додав він.

Теги: #ппо #сирський

