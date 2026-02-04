Інтерфакс-Україна
13:50 04.02.2026

Зеленський: У Києві буде збільшена кількість бригад, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів

Зеленський: У Києві буде збільшена кількість бригад, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський у середу провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів.

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, найбільш складна ситуація станом на середу в Києві та області, у Харкові та області, також у Сумській і Полтавській областях. "Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині", - додав президент.

Під час селектору також були обговорені умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. Зеленський доручів окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножко та міністра оборони України Михайла Федорова.

Крім того, були доповіді по Харкову та забезпеченню громад області, по ситуації у Сумській, Чернігівській, Київській областяї, у містах Дніпропетровської, Черкаської та Полтавської областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині.

"Доручив премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку", - зазначив глава держави.

Теги: #бригади #енергетика #селектор

