13:47 04.02.2026

Ворог просунувся на покровському та слов'янському напрямках – DeepState

Ворог за добу просунувся у містах Покровськ та Мирноград у Покровському районі, а також поблизу міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку збільшилась на 3,58 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зросла на 2,71 кв. км.

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні за середу повідомляв, що на покровському напрямку сили оборони зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

На слов’янському напрямку площа окупованої території збільшилась на 3,04 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 2,09 кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, на слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

Таким чином, загальна площа окупованої території за добу збільшилась на 6,62 кв. км

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

