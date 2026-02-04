Інтерфакс-Україна
Події
13:42 04.02.2026

Реєстрація на основну сесію НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня - УЦОЯО

2 хв читати
Реєстрація на основну сесію НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня - УЦОЯО

Реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року триватиме з 5 березня до 2 квітня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"НМТ буде проведено як в Україні, так і за її межами. До 3 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти ми оприлюднимо перелік країн та міст за кордоном, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки не публікуватимемо інформації про те, де вони діятимуть на території України", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня включно, а зареєстровані за потреби матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) до 7 квітня.

У додатковий період (11–16 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних їм можна буде внести до 21 травня.

"Для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ними тестування. А для учасників та учасниць додаткових сесій — не пізніше ніж за три календарних дні до їх початку", - розповіли в УЦОЯО.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових – до 29 липня.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування. Зокрема, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТзалишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році. 

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

Теги: #нмт #дати #реєстрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 30.01.2026
УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

13:36 29.01.2026
Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

11:15 29.01.2026
Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

19:33 21.01.2026
Близько 30% опитаних виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

Близько 30% опитаних виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

13:49 01.12.2025
Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

20:20 28.11.2025
Уряд погодив створення ІП "Діоніс Енерго Еко парк" в Житомирській області

Уряд погодив створення ІП "Діоніс Енерго Еко парк" в Житомирській області

08:02 26.11.2025
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

00:08 21.11.2025
США розраховують, що Зеленський погодиться на мирний план до 27 листопада - ЗМІ

США розраховують, що Зеленський погодиться на мирний план до 27 листопада - ЗМІ

21:46 13.11.2025
Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

ВАЖЛИВЕ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

ОСТАННЄ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА