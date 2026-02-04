Ряд лідерів прибуде в Україну 24 лютого - МЗС

Ряд іноземних лідерів та дипломатів прибудуть в Україну 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"24 лютого. Обов’язково будуть в Києві іноземні гості, високопоставлені", - сказав він під час брифінгу в середу.

За словами речника, в Україну прибудуть і іноземні лідери, і міністри.

"Ми на них чекаємо, будемо дуже раді їх бачити. Нам здається, що дата 24 лютого - вона визначальна для Європейського континенту. Це дата, яка поділила історію Європи на до та після", - заявив Тихий.

Він відзначив важливість того, щоб іноземні лідери в цей день разом з Україною показали підтримку українському народу.