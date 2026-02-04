Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію - МЗС

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка цьогоріч відбудеться 13-15 лютого, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Дійсно, президент України запрошений на Мюнхенську безпекову конференцію разом з делегацією. У складі делегації і глава МЗС України Андрій Сибіга", - сказав він під час брифінгу в середу.

Речник зазначив, що конкретні рішення щодо участі президента у Мюнхенській безпековій конференції оголосить сам глава Української держави.

"Але я можу підтвердити, що дійсно запрошені і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України в межах Мюнхенської безпекової конференції", - заявив Тихий.

У МЗС заявили, що Україна обов’язково братиме участь в Мюнхенській безпековій конференції на багатьох різних рівнях. Зокрема, українська сторона братиме участь у панельних дискусіях, матиме двосторонні зустрічі.

За словами Тихого, перший пріоритет для обговорення на полях конференції для України – це мирні зусилля, посилення енергостійкості України і оборони. Також пріоритет для України - посилення тиску на Москву.

"В України є бачення, як завершувати цю війну - через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхенській безпековій конференції..", - сказав Тихий.