Інтерфакс-Україна
Події
13:19 04.02.2026

Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію - МЗС

1 хв читати
Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію - МЗС
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка цьогоріч відбудеться 13-15 лютого, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Дійсно, президент України запрошений на Мюнхенську безпекову конференцію разом з делегацією. У складі делегації і глава МЗС України Андрій Сибіга", - сказав він під час брифінгу в середу.

Речник зазначив, що конкретні рішення щодо участі президента у Мюнхенській безпековій конференції оголосить сам глава Української держави.

"Але я можу підтвердити, що дійсно запрошені і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України в межах Мюнхенської безпекової конференції", - заявив Тихий.

У МЗС заявили, що Україна обов’язково братиме участь в Мюнхенській безпековій конференції на багатьох різних рівнях. Зокрема, українська сторона братиме участь у панельних дискусіях, матиме двосторонні зустрічі.

За словами Тихого, перший пріоритет для обговорення на полях конференції для України – це мирні зусилля, посилення енергостійкості України і оборони. Також пріоритет для України - посилення тиску на Москву.

"В України є бачення, як завершувати цю війну - через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхенській безпековій конференції..", - сказав Тихий.

Теги: #мюнхенська_конференція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 05.02.2026
Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

20:52 04.02.2026
Україна буде працювати з партнерами у двосторонньому форматі, щоб блокувати російські танкери - Зеленський

Україна буде працювати з партнерами у двосторонньому форматі, щоб блокувати російські танкери - Зеленський

09:41 04.02.2026
КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

23:43 03.02.2026
Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

20:34 03.02.2026
Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

15:29 03.02.2026
Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

15:22 03.02.2026
Зеленський щодо відповіді РФ на обстріл: Ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів

Зеленський щодо відповіді РФ на обстріл: Ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів

15:15 03.02.2026
Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі

Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі

15:04 03.02.2026
Україна контактуватиме з американською стороною щодо знехтування РФ енергетичним перемир’ям - Зеленський

Україна контактуватиме з американською стороною щодо знехтування РФ енергетичним перемир’ям - Зеленський

14:07 03.02.2026
Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

ВАЖЛИВЕ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

ОСТАННЄ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА