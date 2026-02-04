У найближчі два дні мороз в Україні спадатиме, піде сніг, лише на північному сході та сході вночі 14-19° морозу

Фото: Pixabay

У четвер, 5 лютого, в Україні почнуть спадати морози, лише на північному сході та сході 14-19°, місцями 20-22°, вдень 8-13° морозу, на переважній частині країни температура вночі підвищиться до 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу; повідомляє Укргідрометцентр.

За його даними, у західних та південних областях температура стане ще більш комфортною – вночі 5 лютого 1-6° морозу, вдень температура набуде позитивних значень від 3° морозу до 2° тепла (на Закарпатті та в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла).

У більшості північних, центральних та Миколаївській областях сніг, у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликий мокрий сніг з дощем, ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 5 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 лютого найвища температура вдень була 10,1 в 2002р., найнижча вночі -26,0 в 1893р.

У п’ятницю, 6 лютого, на Правобережжі невеликий сніг, на заході та південному заході країни невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 3-8° морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15° морозу); на заході та півдні країни протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень в Криму та на Закарпатті 4-9° тепла).

Прогноз погоди по Києву на 6 лютого невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° морозу.