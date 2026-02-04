ГУР МО: Росія використовує військових армії КНДР у війні проти України як артилеристів та операторів дронів

Фото: Getty Images

Контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України, північнокорейські війська перебувають на території Курської області (РФ), з території якої здійснюють атаки по прикордонних українських громадах, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Під командуванням росіян солдати армії КНДР, зокрема, ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

Розвідники зазначають, що північнокорейські військові фокусуються на опановуванні безпілотними технологіями та здобутті досвіду ведення сучасної війни.

"У межах домовленостей Москви й Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у Курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько 3 000 солдатів ― навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР", - інформують у ГУР.

Як повідомлялось у вересні 2025 року, за оцінками розвідувального агентства Південної Кореї, близько 2 тис. північнокорейських військових, відправлених до Росії для участі в бойових діях проти Україні, загинули, повідомляє агентство Yonhap.