За гроші, витрачені РФ на нещодавню атаку проти України, могло б рік жити місто Калуга – ГУР МО

Росія витратила на масовану комбіновану атаку по енергетиці Україні у ніч проти вівторка $324,8 млн, що співставно з річним бюджетом автономної області або обласного центру, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"Згідно з даними Повітряних Сил, проти українського народу були використані балістичні ракети "Іскандер" та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 "Циркон" і 3М55 "Онікс", крилаті ракети Х-101, 9М728 "Іскандер-К" та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники… Загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 млн… За ці кошти цілий рік міг би жити Єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тис. осіб або ж місто Калуґа з населенням понад 320 тис. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

За інформацією ГУР, більша частина витрачених ресурсів — 79,2% — виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

Наголошується, що не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення у намаганні підірвати єдність українського суспільства.