12:32 04.02.2026

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

За колишнього керівника Державної прикордонної служби України, підозрюваного в причетності до контрабанди, внесено заставу в 10 млн грн, визначену судом як запобіжний захід, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За підозрюваного внесено заставу в 10 млн грн, яку визначено судом", - повідомили у ВАКС в середу.

Раніше ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього голови Державної прикордонної служби України та 2 млн грн - до ексначальника відділу пункту пропуску на кордоні, - фігурантів викрито на систематичному отриманні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Йдеться про колишнього голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку та ексначальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього голови Держприкордонслужби запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн, до вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби – 2 млн грн застави.

Термін дії зобов’язань – до 30 березня 2026 року.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили топпосадовців Державної прикордонної служби України на систематичному хабарництві.

Теги: #вакс #застава #дейнеко

