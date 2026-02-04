Інтерфакс-Україна
12:12 04.02.2026

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики
Фото: Міненерго

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть EUR71 млн фінансової підтримки упродовж 2026 року, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля у середу.

"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", – наголосив він після зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

В ході зустрічі Шмигаль подякував Франції за підтримку залучення EUR30 млрд енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.

