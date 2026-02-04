Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Фото: @umerov_rustem Telegram

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров, що очолює переговорну команду України на черговому раунді переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомив, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія.

"Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій", - написав Умєров у телеграм-каналі у середу, зафіксувавши початок перемовин.

Він зазначив, що про перебіг кожного етапу перемовин буде поінформовано главу Української держави. "Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", - наголосив Умєров.

Як повідомлялося, у складі делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна - США) та тристоронні (Україна - США - Росія) переговори відбудуться 4 - 5 лютого в Абу-Дабі. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Зокрема, відбудеться двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Планується обговорення підписання гарантій безпеки й prosperity package, і деяких двосторонніх питань. Також запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо, буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегація включає десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Офісу президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.