На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

На Київщині викрито схему незаконного бюджетного відшкодування за лікування катаракти: пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи за власні кошти, а лікарня при цьому подавала документи про безкоштовну видачу таких лінз, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що через такі дії посадових осіб лікарні держава безпідставно компенсувала медичному закладу витрати на лінзи, яких насправді не було.

"Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров’я для оплати", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Керівнику медзакладу та завідувачці відділення повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві у зловживанні та несанкціоновану зміну даних в електронній системі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.