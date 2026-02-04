Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Фото: @umerov_rustem Telegram

Українська делегація вже прибула на перемовини в Абу-Дабі (ОАЕ), де розпочала перші зустрічі щодо обговорення мирних зусиль.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, наближене до української переговорної команди, розпочалися перші зустрічі.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров. У складі делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна - США) та тристоронні (Україна - США - Росія) переговори відбудуться 4 - 5 лютого в Абу-Дабі. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Зокрема, відбудеться двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Планується обговорення підписання гарантій безпеки й prosperity package, і деяких двосторонніх питань. Також запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо, буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегація включає десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Офісу президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.