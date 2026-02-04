Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки у вівторок, 3 лютого, збільшилась до 12 осіб – стало відомо про ще одного пораненого неповнолітнього, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Дванадцять поранених, в тому числі четверо дітей: збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх ворожих атак на Запоріжжя. (…) До постраждалих додався один неповнолітній. Таким чином під час атаки травмовані діти 11, 12, 15 та 17 років", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Федоров зазначив, що люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися по медичну допомогу. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку.

Як повідомлялося раніше, російські війська за минулу добу здійснили майже 800 обстрілів по 32 населеним пунктам Запорізької області, три людини загинули. Також повідомлялося про 11 постраждалих.