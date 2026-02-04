Інтерфакс-Україна
Події
11:21 04.02.2026

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) передав генератори одному з геріатричних пансіонатів Києва.

“До геріатричного пансіонату у Києві було передано три генератори потужністю 13,75 кВт. В умовах перебоїв з тепло- та електропостачанням вони забезпечуватимуть безперебійне живлення критично важливого обладнання та систем життєзабезпечення закладу”, - повідомив УЧХ на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Наразі в пансіонаті перебувають 225 людей старшого віку та представники маломобільних груп населення. Половина з них — внутрішньо переміщені особи, евакуйовані з прифронтових або тимчасово окупованих територій. Лише за останні 7 днів тут знайшли прихисток ще 15 людей — це жителі лівого берега Києва, яким соціальні служби та зокрема волонтери Українського Червоного Хреста, запропонували допомогу під час обходів квартир після російських повітряних атак, які призвели до зупинці теплопостачання.

В УЧХ зазначили, що ці генератори — частина масштабної міжнародної підтримки, яку Український Червоний Хрест отримує від ЄС. Як відомо, що 447 генераторів надходять в Україну зі стратегічних резервів Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Вони призначені для підтримки громад, які найбільше постраждали внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. 

УЧХ у координації з Міністерством розвитку громад та територій України та Київською міською державною адміністрацією забезпечує доставку генераторів безпосередньо до регіонів і закладів, де вони необхідні найбільше. Переважно це соціальні установи, де стабільне електропостачання — це гарантія безпеки та життя.

 

