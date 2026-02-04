Інтерфакс-Україна
Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направили до суду справу стосовно голови облради та його дружини – народної депутатки, за декларування недостовірних відомостей, повідомляє САП.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у декларуванні недостовірних відомостей голови обласної ради та його дружини – народної депутатки України IX скликання (ч. 2 ст. 366-2 КК України)", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні не називається ім’я фігурантів. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн грн.

В САП зазначають, що в жовтні 2025 року особам повідомили про підозру, а вже у грудні матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

В повідомленні вказано, що наразі на розгляді у ВАКС перебуває позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

"У 2021–2024 роках подружжя набуло у власність майна на майже 5 млн грн, серед якого два автомобілі "Audi SQ8" (2021 і 2024 років випуску) та грошові внески за договором придбання майнових прав. Проте, проаналізувавши їхні доходи й видатки, встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних джерел прибутку", - наголошують в САП.

