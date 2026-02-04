Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Згідно з його повідомленням під час брифінгу в Міненерго в середу, енергетики спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак.

Водночас, зазначив Некрасов, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення на фоні застосування погодинних графіків у всіх регіонах.

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються 16 населених пунктів в Одеській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі", – уточнив він.

За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії зросло: на ранок середи його рівень був на 5,2% вищим, ніж в цей же час вівторка. Причиною зростання НЕК називає меншу кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби, а також менший обсяг вимушених заходів обмеження в окремих регіонах.

При цьому необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається в усіх регіонах України протягом всієї доби, наголосила "Укренерго".