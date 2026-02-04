Інтерфакс-Україна
Події
10:51 04.02.2026

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

1 хв читати
Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК
Фото: Pixabay

Лівий берег Києва переходить на тимчасові графіки відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ: повернули світло для 100 тис. родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень", – написав "ДТЕК" в Телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що компанія продовжує ліквідовувати наслідки масованих атак: роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому.

Як повідомлялося, з 29 січня Київ почав жити за тимчасовими графіками, які не передбачають груп споживачів, а застосовуються для кожного будинку окремо. Про години відключень потрібно дізнаватися на інформресурсах "ДТЕК Київські електромережі". Разом з цим в Києві та області періодично вводяться аварійні графіки, як це вчергове сталося на фоні атаки РФ 3 лютого, яку вже назвали найпотужнішою атакою на енергетику з початку 2026 року. Відновлення споживання е/е за графіками  на правому березі столиці відбулося раніше, з 4 лютого повернули тимчасові графіки на лівий берег.

Водночас графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для частини Одещини.

Теги: #відключення_світла #лівий_берег_києва #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 03.02.2026
Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

18:39 29.01.2026
"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

22:25 28.01.2026
Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

18:48 28.01.2026
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України протягом доби

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України протягом доби

13:07 26.01.2026
ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

17:25 24.01.2026
В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

18:05 23.01.2026
"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

18:05 22.01.2026
Втрати ритейлу через відключення електроенергії можуть сягати до 30% товарообігу – думка

Втрати ритейлу через відключення електроенергії можуть сягати до 30% товарообігу – думка

22:37 21.01.2026
Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА