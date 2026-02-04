Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Фото: Pixabay

Лівий берег Києва переходить на тимчасові графіки відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ: повернули світло для 100 тис. родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень", – написав "ДТЕК" в Телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що компанія продовжує ліквідовувати наслідки масованих атак: роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому.

Як повідомлялося, з 29 січня Київ почав жити за тимчасовими графіками, які не передбачають груп споживачів, а застосовуються для кожного будинку окремо. Про години відключень потрібно дізнаватися на інформресурсах "ДТЕК Київські електромережі". Разом з цим в Києві та області періодично вводяться аварійні графіки, як це вчергове сталося на фоні атаки РФ 3 лютого, яку вже назвали найпотужнішою атакою на енергетику з початку 2026 року. Відновлення споживання е/е за графіками на правому березі столиці відбулося раніше, з 4 лютого повернули тимчасові графіки на лівий берег.

Водночас графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для частини Одещини.