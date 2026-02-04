Інтерфакс-Україна
Події
10:48 04.02.2026

Мовний омбудсмен запускає в соцмережах рубрику "Запитай в уповноваженої"

Фото: https://www.facebook.com

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови запускає у соціальних мережах рубрику "Запитай в уповноваженої", де відповідатимуть на запитання користувачів.

"Час від часу ми отримуємо від вас запитання - у зверненнях, листах, коментарях у Facebook. Це свідчить про вашу небайдужість і бажання краще розуміти, як працює мовне законодавство та як захищати свої права. Водночас не всі запитання у соціальних мережах вдається оперативно опрацювати. Причина проста - обмежені людські ресурси. Саме тому ми запускаємо нову рубрику "Запитай в Уповноваженої", щоб зробити нашу комунікацію ближчою, системнішою та інформативнішою", - йдеться в повідомленні омбудсмена.

Зазначається, що рубрика працюватиме таким чином: впродовж двох тижнів Секретаріат збиратиме запитання користувачів; наступні два тижні - готуватимуть фахові відповіді; далі відповіді публікуватимуть на офіційному сайті та у сторінці в мережі Facebook.

У відомстві звернули увагу, що можна ставити запитання: про мовні права громадян; про застосування мовного законодавства на практиці; про типові ситуації у сфері обслуговування, освіти, медіа тощо.

"Надсилайте свої запитання із позначкою в темі листа "запитання до Уповноваженої" на електронну адресу: [email protected]. Важливо: ця електронна адреса створена виключно для збору запитань у межах рубрики. Для подання звернень і скарг просимо користуватися вже звичними вам та передбаченими законом каналами - через електронну форму на офіційному сайті або на адреси електронної пошти, зазначені на сайті Уповноваженого", - йдеться в повідомленні.

