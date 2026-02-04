Охоронець автошколи з м.Дніпро разом з неповнолітнім сином коригував удари ворога - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у м.Дніпро ще одного агента російської воєнної розвідки – охоронця місцевої автошколи, який разом зі своїм сином наводив повітряні атаки ворога по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.

"Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра" – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення.

"Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників", - зазначають в українській спецслужбі.

За інформацією відомства, відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для "звіту" до воєнної розвідки РФ.

"Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто", - уточнюється в повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали.

Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.