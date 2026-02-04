Інтерфакс-Україна
10:24 04.02.2026

Напрям розмінування в "Нібулоні" очолив експерт із міжнародних місій у Сомалі та Лівії Петровський

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" призначив керівником відділу розмінування Всеволода Петровського, повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що Петровський має понад 20 років досвіду в управлінні міжнародними проєктами, 15 із яких - у сфері гуманітарного розмінування. Його професійний досвід охоплює роботу в іноземних місіях у Сомалі, Малі та Лівії. В Україні з лютого 2022 року він працював у державному секторі (Державна авіаційна адміністрація, Секретаріат КМУ) та в ДП "Укроборонсервіс", де спеціалізувався на підготовці та виконанні проєктів із протимінної діяльності.

Новий очільник напряму має профільну підготовку у 143-му Об’єднаному навчально-тренувальному центрі "Поділля" (в/ч А2641, Кам’янець-Подільський). Він володіє кваліфікацією EOD Level III за міжнародними стандартами IMAS, що дозволяє самостійно ідентифікувати та знешкоджувати широкий спектр вибухонебезпечних предметів, зокрема складні та заглиблені боєприпаси.

Петровський здобув освіту в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна (магістр іноземних мов) та Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна та європейська інтеграція".

У "Нібулоні" Петровський відповідатиме за координацію роботи відділу розмінування. До його ключових завдань входитимуть розробка та вдосконалення стратегії розблокування та очищення замінованих територій України, планування та контроль виконання операційних планів, взаємодія з державними органами, операторами протимінної діяльності та іншими стейкхолдерами.

Як повідомлялося, "Нібулон" активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. Компанія є сертифікованим оператором протимінної діяльності.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. В 2025 році "Нібулон" планував збільшити експорт зерна до 4 млн тонн з 2,5 млн тонн 2024 року.

Крім 23 елеваторних комплексів компанія має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Стверджується, що навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу.

