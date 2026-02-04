Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

Фото: Одеська МВА

Відомо про п’ятьох постраждалих через атаку російських безпілотників по Одесі у ніч проти середи, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки. Чотирьом людям надана допомога на місці. Один – звернувся до медиків самостійно. Стан усіх постраждалих задовільний", - написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про двох постраждалих.