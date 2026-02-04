Залужний обговорив з держсекретаркою у закордонних справах Великої Британії проблеми в енергетиці України

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів зустріч із державною секретаркою у закордонних справ країни Іветт Купер, під час якої обговорили ситуацію в енергетичному секторі України, безпекову ситуацію, переговорний трек, а також подальшу координацію з міжнародними союзниками для зміцнення обороноздатності країни.

"Провів зустріч з Держсекретаркою у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер. Ми ще раз підтвердили стратегічний характер відносин і постійний розвиток взаємодії між нашими країнами. Розмова відбулася на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України... Підтримка наших партнерів залишається життєво важливою для енергетики України в цю надважку зиму. Говорили і про безпекову ситуацію, перспективи справедливого миру між Україною та РФ, а також про подальшу координацію з міжнародними союзниками для зміцнення обороноздатності України", - написав він на сторінці у Facebook.

Залужний подякував Великій Британії за лідерську позицію у підтримці нашої держави.