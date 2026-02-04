Міністр оборони - командирам: Організуйте верифікацію терміналів Starlink

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до командирів Сил оборони усіх рівнів із закликом організувати верифікацію терміналів Starlink - для цього необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність зв’язку", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, наразі активно йде процес верифікації Starlink в Україні, громадяни вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу.

"Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список". Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування", - наголосив Федоров.

Згодом, за його словами, "ми побудуємо процес так, щоб SpaceX отримувала дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу"

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового зв’язку Starlink, завдяки чому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а інші будуть відключені. Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів.

Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. "Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія. Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список", - розповів Федоров, коментуючи нововведення.

Федоров пояснив, що завдяки "білому списку" стабільний звʼязок для українців зберігається, безпеку посилюється, а ворог позбавляться технологічних переваг.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня 2026 року, російські війська почали оснащувати свої безпілотники "Молнія-2" супутниковими системами Starlink, що значно підвищило їхню ефективність на полі бою.