Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України

Міністерство у справах ветеранів України формує Раду ветеранів війни за незалежність України при відомстві.

"Щоб залучати досвід та експертизу Захисників і Захисниць до напрацювання рішень у всіх сферах ветеранської політики, Мінветеранів почало формувати Раду ветеранів війни за незалежність України. Це консультативно-дорадчий орган, який працюватиме при міністерстві та стане постійним простором для діалогу з ветеранською спільнотою", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що Рада сприятиме діяльності Мінветеранів у питаннях: формування та реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів та ветеранок; захисту їхніх прав та інтересів; врахування потреб родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць; напрацювання рішень та рекомендацій з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань.

До складу Ради буде входити по одному представнику від кожної області — їх обиратимуть на регіональних зборах.

"Кандидатами до складу Ради можуть бути ветерани й ветеранки, які входять до громадських об’єднань ветеранів війни у своїй області, Києві або до всеукраїнських громадських об’єднань, що вже працюють не менше пів року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, кандидати мають подати до ОВА: заяву; рішення громадського об’єднання ветеранів війни про делегування свого члена; біографічну довідку; копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана або витягу з ЄДРВВ; витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) кандидата до складу Ради; лист-підтримку кандидата з підписами щонайменше 30 учасників бойових дій; повний витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості"; мотиваційний лист кандидата до складу Ради; згода на збір та обробку персональних даних.

Для участі в голосуванні, учасники регіональних зборів подають до ОВА: заяву; копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана, або витягу з ЄДРВВ; витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) учасника регіональних зборів; згоду на збір та обробку персональних даних.

Зазначається, що кандидатів обиратимуть ветерани й ветеранки-учасники регіональних зборів або люди з інвалідністю внаслідок війни: офлайн — під час регіональних зборів, організованих ОВА; або через рейтингове онлайн-голосування (за технічної можливості).

Після цього ОВА подадуть обраних кандидатів від областей, а Мінветеранів затвердить склад Ради.

"Створення Ради ветеранів війни за незалежність України забезпечить постійний діалог між Міністерством і ветеранською спільнотою. Це дозволить враховувати практичний досвід Захисників і Захисниць під час впровадження послуг і програм, а також робити підтримку на місцях більш доступною та зрозумілою. І головне — рішення формуватимуться з урахуванням реальних думок, пропозицій й потреб ветеранів, ветеранок і їхніх родин з усієї країни", - наголосили в міністерстві.