Події
09:46 04.02.2026

Міносвіти проводить громадське обговорення проєкту типової освітньої програми для 1–4 класів

Міністерство освіти і науки України розпочинає громадське обговорення проєкту типової освітньої програми для 1–4 класів закладів загальної середньої освіти. 

"Проєкт типової освітньої програми розроблено на основі оновленого держстандарту початкової освіти. Він є наступним кроком у впровадженні змін у початковій школі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що навчання для учнів і учениць перших класів за цією програмою розпочнеться з 1 вересня 2028 року в таких типах закладів освіти: закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою; закладах, у яких одночасно з державною мовою навчання проводять мовою корінного народу або національної меншини, а також у класах із вивченням мови корінного народу або національної меншини; спеціальних закладах загальної середньої освіти та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти; закладах загальної середньої освіти, які організовують інклюзивне навчання.

У відомстві розповіли, що типова освітня програма пояснює, як саме вимоги стандарту реалізовуватимуться на практиці, та слугує основою для розроблення модельних навчальних програм і підручників для 1–4 класів.

Зокрема, програма визначає: загальні обсяги навчального навантаження для 1–4 класів з урахуванням двох циклів навчання: адаптаційно-ігрового (1–2 класи) та основного (3–4 класи); підходи та рекомендації щодо організації освітнього процесу й оцінювання результатів навчання; типові навчальні плани для класів з українською мовою навчання та мовами навчання національних меншин, а також типові навчальні плани для учнівства з особливими освітніми потребами; вимоги до структури модельних навчальних і навчальних програм.

Ознайомитися з проєктом можна за посиланням: https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-do-hromadskoho-obhovorennia-proiekt-typovoi-osvitnoi-prohramy-dlia-1-4-klasiv-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity?v=6981dbcf47305

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Кабінет міністрів затвердив оновлений державний стандарт початкової освіти з 1 вересня 2028 року.

Теги: #проєкт #1_4_класи #мон #обговорення

