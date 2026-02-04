Стармер назвав "варварськими" атаки РФ по Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Лідери обговорили "варварські напади Росії на Україну", що відбулися напередодні вночі, повідомляє сайт британського уряду

"Жорстокі атаки Путіна на критично важливу національну інфраструктуру, включаючи енергетичні системи, були особливо жорстокими, оскільки температура опустилася нижче -20°C", - додав Стармер.