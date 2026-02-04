Інтерфакс-Україна
Події
09:15 04.02.2026

Безгін виступає за кадрові зміни в керівництві Міносвіти через недоліки в реалізації реформи старшої профільної школи

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування парламентського комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") виступає за кадрові зміни в керівництві Міністерства освіти і науки через недоліки в реалізації реформи старшої профільної школи.

"Реформа старшої профільної школи – це коли ідеологічно правильний крок в абсолютно некомпетентному виконанні може призвести хіба до удару по учням та конфронтації місцевої та центральної влади. Думаю, що весь час для адекватних кроків з боку МОН давно сплив, далі тільки кадрові зміни", - написав Безгін на сторінці у Facebook.

Він наголосив, що реформа старшої профільної школи потрібна, але необхідно застосовувати гнучкий територіальний підхід відносно типів територій і забезпечити логістику для учнів.

"Нема дороги та автобуса – все, нема нової мережі на практиці. А тепер питання: давно їздили по Україні? Якщо так, то інформую, що дороги повсюдно посипалися. Навіть міжнародні траси, а не тільки сільські. Коштів на їх достатнє утримання в цьому році немає, бюджет агенції відновлення сильно не відповідає потребі і навіть менший за попередній рік", - написав депутат.

Безгін зазначив, що згідно з реформою, нова мережа має почати працювати за півтора роки, але дороги за цей час, на його думку, краще не стануть через війну.

"Не чекаємо до вересня 2027 року. Або ця команда щось показує, або проходить нова команда. А розвалити те, що є і не побудувати нічого, це не вихід", - додав він.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартував другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого перші 79 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10–12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

