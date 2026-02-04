Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них двоє дітей", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові постраждали 57-річний і 28-річний чоловіки та жінки (23, 57, 84, 85, 85, 90 років); у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади - 75-річна і 22-річна жінки, а також 20-річний чоловік, 10-річна дівчинка і 5-місячний хлопчик; у с. Зарічне Старосалтівської громади - 78-річна жінка і 84-річний чоловік; у с. Липчанівка Куньєвської громади - 72-річна жінка.