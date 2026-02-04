"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

НЕК "Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі в результаті російських обстрілів, повідомила пресслужба компанії.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в телеграмі.

У НЕК зазначили, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в компанії.