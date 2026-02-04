Інтерфакс-Україна
Події
09:02 04.02.2026

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

НЕК "Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі в результаті російських обстрілів, повідомила пресслужба компанії.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в телеграмі.

У НЕК зазначили, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в компанії.

Теги: #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 31.01.2026
У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

08:19 28.01.2026
В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

17:26 26.01.2026
"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

10:09 24.01.2026
"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

16:48 23.01.2026
В Україні почали застосовувати спецграфіки аварійних відключень – обленерго

В Україні почали застосовувати спецграфіки аварійних відключень – обленерго

11:29 23.01.2026
Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

12:47 22.01.2026
Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

08:06 22.01.2026
Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

18:36 18.01.2026
У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

10:12 17.01.2026
У Сумській області введено аварійні відключення світла - "Сумиобленерго"

У Сумській області введено аварійні відключення світла - "Сумиобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Дарницька ТЕЦ після обстрілу РФ тимчасово призупинила роботу

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА