Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали чотири людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Тараса Шевченка, Берислав, Червоне, Костирка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Антонівка, Чарівне, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Осокорівка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Комишани, Дніпровське, Томина Балка, Веселе, Зміївка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Також російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136", додав Прокудін.