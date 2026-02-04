Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, внаслідок чого є двоє загиблих та двоє постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі вранці у середу.

Ганжа також повідомив, що виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

Також під ударом була і Нікопольщина – сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.