Інтерфакс-Україна
Події
08:33 04.02.2026

Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

1 хв читати
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, внаслідок чого є двоє загиблих та двоє постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі вранці у середу.

Ганжа також повідомив, що виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

Також під ударом була і Нікопольщина – сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 04.02.2026
Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

09:06 04.02.2026
Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

07:29 04.02.2026
Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

07:20 04.02.2026
Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:06 03.02.2026
Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

16:05 03.02.2026
Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

14:07 03.02.2026
Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

12:10 03.02.2026
Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА