Інтерфакс-Україна
Події
08:26 04.02.2026

ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

1 хв читати
ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч проти середи знешкодили 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 14 семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ Криму, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

 

Теги: #ппо #зведення

