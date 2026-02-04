Інтерфакс-Україна
Події
08:12 04.02.2026

Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 4 танки, 60 артсистем, 7 бронемашин, 1355 БПЛА, а також 215 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб, танків – 11 637 (+4) од., бойових броньованих машин – 23 992 (+7) од., артилерійських систем – 36 915 (+60) од, РСЗВ – 1 634 (+1) од, засоби ППО – 1 293 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од, крилаті ракети – 4 245 (+40) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од, спеціальна техніка – 4 062 (+4) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 03.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

07:40 03.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

08:56 02.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:28 02.02.2026
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

08:12 01.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

07:25 01.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

10:50 31.01.2026
Українські захисники уразили ЗРК "Тор-М1" та інші військові об’єкти противника - Генштаб

Українські захисники уразили ЗРК "Тор-М1" та інші військові об’єкти противника - Генштаб

09:04 31.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

07:38 31.01.2026
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

11:53 30.01.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА