Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 4 танки, 60 артсистем, 7 бронемашин, 1355 БПЛА, а також 215 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб, танків – 11 637 (+4) од., бойових броньованих машин – 23 992 (+7) од., артилерійських систем – 36 915 (+60) од, РСЗВ – 1 634 (+1) од, засоби ППО – 1 293 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од, крилаті ракети – 4 245 (+40) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од, спеціальна техніка – 4 062 (+4) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.