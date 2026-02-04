Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

Російські війська за минулу добу з різних видів озброєння обстріляли 32 населені пункти Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула та троє поранені, повідомила Національна поліція України.

"Унаслідок ворожих атак загинув 40-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 13 приватних домоволодінь, 7 автомобілів, господарчі споруди, магазин, ліцей та будівля гуртожитку", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, на місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, а також фахівці вибухотехнічної служби, які проводили огляд територій, фіксували наслідки атак та збирали доказову базу.