Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 32 населеним пунктам Запорізької області, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах. Три людини загинули, 11 - дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському, Верхній Терсі.

Він додав, що 466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Тернівку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Преображенку.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку, а 307 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Преображенці.

Крім того, надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.