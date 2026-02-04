Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська в ніч на середу атакували Одесу, є двоє постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненими даними, внаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. На щастя, загиблих немає. Постраждали 2 людей, яким надано медичну допомогу на місці", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, пошкоджень зазнала інфраструктура одразу у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

Він зазначив, що на всіх локаціях з самої ночі працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою.

Лисак також повідомив, що розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву. "До допомоги залучені міжнародні волонтерські організації. На місцях постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу, зокрема - консультації щодо оформлення документів на компенсацію за державною програмою "єВідновлення", а також на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету", - наголосив він.

Раніше Лисак повідомляв, що ворог у ніч на середу атакував Одесу, внаслідок чого зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у двох районах.