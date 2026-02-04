4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 лютого в Україні і світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, Міжнародний день людського братерства, День народження гумових калош, день народження мережі Фейсбук, Всесвітній день шкільної гри.

У США - Національний день домашнього супу, в Японії - сніговий фестиваль у Саппоро.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи Студита.

День 1442 Російська агресія - Day 1442 Russian aggression

Всесвітній день боротьби проти раку

Всесвітній день боротьби проти раку або Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, відзначається 4 лютого, - це щорічний захід, організований Міжнародним протираковим союзом.

Рак виникає, коли в клітинах організму відбуваються певні зміни, що спричиняють аномальний і неконтрольований ріст клітин та утворення пухлини. Без правильного лікування пухлина збільшується і розростається по всьому організму. Порушення часто фатальні. У 2000 році на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який проходив у Парижі, було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раковими захворюваннями.

Міжнародний день людського братерства

21 грудня 2020 року Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію, згідно з якою було засновано нову пам'ятну дату - Міжнародний день людського братерства.

Щорічною датою святкування обрано 4 лютого, яка приурочена до підписання цього дня 2019 року під час зустрічі Папи римського Франциска II і Верховного імама Аль-Азхара Ахмада ат-Таєба документа, названого "Людське братерство в ім'я миру в усьому світі та спільного життя".

День заснування мережі Фейсбук

Найбільшу соціальну мережу у світі, якою володіє компанія Meta Platforms (до 28 жовтня 2021 року - Facebook Inc.), заснував 4 лютого 2004 року Марк Цукерберг та його сусіди по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті - Едуардо Саверін, Дастін Московіц та Кріс Г'юз.

Всесвітній день шкільної гри

У сучасному світі, де життя дітей розписане по хвилинах між школою, репетиторами та спортивними секціями, виникло унікальне свято, яке закликає зупинитися та просто погратися. Щороку в першу середу лютого школи в усьому світі відзначають Всесвітній день шкільної гри.

Народилися в цей день:

280 років від дня народження Тадеуша Костюшка (Тадея Косцюшка) (Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко) (1746-1817), польського воєначальника, фортифікатора, військового та політичного діяча, національного героя Польщі, Литви, США, почесного громадянина Франції. Дату народження подано за інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 1745 р.;

170 років від дня народження Едуарда-Фердинанда Петровича Брадтмана (1856 - після 1918), українського архітектора, педагога, автора низки споруд у Києві, зокрема готелю "Континенталь" (вул. Городецького, 5; 1897), будівлі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (пл. Івана Франка, 3; 1898) тощо;

170 років від дня народження Станіслава-Леопольда Дачинського (1856 - після 1928), польського живописця, кераміста, мистецтвознавця, громадського діяча;

100 років від дня народження Галини Никифорівни Кальченко (1926-1975), української скульпторки;

90 років від дня народження Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-1993), українського археолога-скіфознавця, поета, дослідника скіфської старовини, керівника експедиції, яка відкрила знамениту пектораль.

Ще цього дня:

1906 - Департамент поліції Нью-Йорка постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 - Запатентовано тефлон;

1945 - У Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та післявоєнного устрою;

1969 - Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини;

1970 - Засновано місто Прип'ять;

1971 - Оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1992 - Уго Чавес здійснив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);

2004 - Розпочала роботу соціальна мережа Фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 - Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

2021 - у Запоріжжі сталася пожежа в Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

Церковне свято:

Преподобний Миколай сповідник, ігумен Студійський, пам'ять якого вшановується цього дня, жив у 9 столітті. Під час жорстоких гонінь візантійського імператора Льва Вірменина на християн, преподобний Миколай розділив долю преподобного Феодора Студита: їх неодноразово запроторювали до в'язниць і всіляко катували. Однак вони продовжували ревно поширювати православ'я серед християн. За своє сповідницьке і подвижницьке життя Миколай отримав від Бога дар зцілень, який не вичерпався і після його смерті у 868 році.

Іменини:

Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

З прикмет цього дня:

Якщо протягом дня посилюється мороз, то чекайте похолодання; вікна спітніли - до потепління; якщо домашні тварини неспокійно поводяться, то буде заметіль; іній на деревах віщує великий урожай зернових.