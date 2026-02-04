На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, за версією обласного ТЦК та СП через алкогольне отруєння, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

"Аби уникнути спекуляцій, розповідаємо чітко в хронологічному порядку: 02.02.2026, приблизно о 09:30, військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані", - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що громадянин знаходився у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Відповідно о 10:00 його доставив працівник поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина провели в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних.

Між тим, о 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП повідомили чергового про те, що Воловецькому стало погано.

Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин знаходиться без ознак життя.

"О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - зазначили в обласному ТЦК.

У Львівському ТЦК наголошують на важливості об’єктивного висвітлення даного випадку.

Джерело: https://www.facebook.com/lvivobltck/posts/pfbid02PLBFvhBSdRG3YqRUYaupvSFnoiTLhZzR98siLvzmNfCDqKUoqp8wMhWLHdehb6WAl