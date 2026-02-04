Гендиректор "Шахтаря" розкритикував заяву президента ФІФА про повернення російських команд

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін назвав "відривом від реальності" заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення російських команд до міжнародних змагань по футболу.

"Заява президента FIFA Джанні Інфантіно щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань є повним відривом від реальності, і я глибоко нею розчарований", - сказано в дописі, розміщеному в офіційному Х "Шахтаря".

Крім того, президента ФІФА внесли до бази "Миротворець".

"Моральний дегенерат. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Систематична підтримка і пособництво російсько-фашистським загарбникам і окупантам. Участь в інформаційно-пропагандистських провокація країни-агресора (Росія)", - йдеться у поясненні.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість скасування введеної в 2022 році заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах, бо заборона "нічого не досягла, вона лише породила більше розчарування і ненависті". Він також вважає, що "було б корисно, якби дівчата і хлопці з Росії могли грати у футбол у інших країнах Європи".

Джерела: https://x.com/FCShakhtar_eng/status/2018647222624440475

https://myrotvorets.center/criminal/ynfantyno-dzhovanny-vynchentso/