02:44 04.02.2026

Лубінець заявив про розблокування пенсій внутрішніх переселенців

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що пенсії внутрішньо переміщених осіб уже розблоковані, він чекає офіційного документа.

"Є результат - пенсії розблоковані Це зробили ми разом: громадський сектор, пенсіонери, які писали мені особисто, люди в коментарях, усі, хто не змовчав і не погодився з несправедливістю. Разом із командою ми напрацювали подання на ім’я міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з вимогою внести зміни в процедуру ідентифікації. Держава в першу чергу зобов’язана використати всі наявні ресурси, а не перекладати відповідальність на людей", - написав Лубінець.

Він нагадав, що внаслідок застосування постанови №299 призупинено виплати ВПО, а саме: пенсій з інвалідності; пенсій у зв’язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців); пенсій за віком; пенсій за вислугу років; страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; щомісячного довічного грошового утримання.

"Усі ці категорії мають отримувати пенсії вчасно - без умов і без ускладнень. Це не соціальна пільга. Це конституційне право громадян", - наголосив омбудсман.

Лубінець додав, що міністр соціальної політики скасував зустріч з ним, але вимоги виконано.

"Зараз це публічна заява, але я чекаю офіційного документа", - зазначив Уповноважений ВР.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=914067734435775&locale=uk_UA

