Інтерфакс-Україна
Події
01:40 04.02.2026

На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

Від початку доби 3 лютого на фронті відбулось 137 бойових зіткнень. З них 32 – на покровському напрямку, 24 – на гуляйпільському, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 72 ракети, 38 авіаційних ударів, скинув 83 керованих авіабомби. Крім того, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, здійснив 74 обстріли.

На південно-слобожанському українські військові відбили дві атаки.

Три атаки відбили українські захисники на куп'янському напрямку.

На лиманському напрямку українські військові зупинили сім атак.

На слов'янському напрямку оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед.

На краматорському напрямку противник спробував наступати в районі Предтечиного.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували.

На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки.

На гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aTv87PfaD6g1p7YAaTPBwFta6VuaSKfjgVyv2h2BWLqD31aCciie6xFqxLnr4Jwl

